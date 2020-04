Morador do interior de Sinimbu é morto a machadadas pelo irmão

publicidade

Um morador do interior de Sinimbu foi assassinado pelo próprio irmão na madrugada desta quinta-feira. O capitão Rafael Menezes, do 23º Batalhão de Polícia Militar, informou que o homem foi morto a machadadas, na localidade de Linha Carvalho.

Um segundo irmão da vítima relatou ele dormia e acordou com o barulho do desentendimento entre os outros, residentes na mesma casa. A testemunha informou ao policiais que um dos homens estava agredindo o outro com golpes de machado. A vítima, identificada como Valdevino Moura de Lima, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito do assassinato, de 25 anos, fugiu após o crime em direção ao município de Herveiras. A Brigada Militar deslocou guarnições de municípios próximos em diligências na busca pelo suspeito. A Patrulha Comunitária do Interior de Herveiras, durante ações ostensivas, localizou o acusado na RSC 153, após informações de um homem no local, com as mesmas características do autor do crime.

Após abordagem, na localidade de Linha Herval São João, o acusado relatou que havia praticado o crime na madrugada contra o seu irmão. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Sinimbu para registro do caso e depoimento. Não há informações sobre o motivo do desentendimento.