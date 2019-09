Moradora é ferida durante confronto entre criminosos e policiais civis no morro Santa Tereza

publicidade

Um confronto entre criminosos e policiais civis ocorreu no final da manhã desta quarta-feira na vila Gaúcha, conhecida como Buraco Quente, no morro Santa Tereza, em Porto Alegre. O incidente ocorreu quando três agentes da 20ª DP, chefiada pela delegada Elisa Souza, realizavam diligências na área. Um traficante, já identificado, avistou a equipe e fugiu atirando. Uma bala atingiu e feriu uma moradora na perna, sendo a mesma socorrida pelos próprios policiais civis e internada no Hospital de Pronto Socorro.

O local foi ocupado e teve apoio da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa e do efetivo tático da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), além de um helicóptero da Polícia Civil. Nas buscas, um outro traficante da área foi detido.