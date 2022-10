Moradores da Vila Buraco Quente protestam após morte de jovem em confronto com a BM

publicidade

Os moradores da Vila Buraco Quente, localizada no bairro Santa Tereza, na zona Sul de Porto Alegre, protestaram na noite dessa sexta-feira (7) pela morte do jovem Marcelo Conceição Ribeiro, morto aos 19 anos em um confronto com a Brigada Militar. A ação da corporação na região aconteceu na noite da última terça, e deixou outros dois feridos.

Dezenas de pessoas bloquearam o fluxo de veículos da rua Silveiro. Parte do grupo levou balões brancos em um pedido por paz. A comunidade alega que Marcelo, que teve morte cerebral confirmada na quarta-feira pelo Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre, não tinha relação com o crime organizado e foi abordado por engano.

Segundo a Brigada Militar, os policiais que fazem uma operação especial no Santa Tereza em decorrência da escala de violência motivada pela guerra entre facções receberam uma denúncia de que cinco criminosos armados estavam no Buraco Quente. Ao entrar na vila, a guarnição teria sido recebida com disparos de arma de fogo.

Os agentes, que reagiram, atingiram os três suspeitos localizados. Um deles, Marcelo, foi baleado na cabeça. Os outros dois acabaram feridos no pé e na mão, tendo sido socorridos e encaminhado ao sistema carcerário ainda na noite da terça. Com eles, foram apreendidas três pistolas, além de porções de drogas, dinheiro vivo e dois celulares.