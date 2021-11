Moradores do Quarto Distrito de Porto Alegre reivindicam mais segurança

publicidade

A busca de soluções para a diminuição dos casos de criminalidade nas comunidades dos bairros que integram o 4º Distrito de Porto Alegre foi tema de uma reunião da Associação dos Amigos do 4º Distrito, no final da tarde desta quarta-feira, na sede do Clube Gondoleiros. O encontro proposto pelo vereador Mauro Zacher (PDT) reuniu autoridades municipais, representantes da Brigada Militar e Polícia Civil, além de lideranças comunitárias dos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá.

Durante a reunião, moradores e empresáriosreivindicaram o reforço de ações de policiamento ostensivo como forma de prevenção no combate ao crime. “Sabemos das dificuldades de efetivo da Segurança Pública, Brigada Militar e da Polícia Civil, mas a criminalidade ainda é grande em nossa região. É importante que sejam ampliadas as ações de segurança nas comunidades”, destacou o presidente da Associação das Empresas do Bairros Humaitá e Navegantes (AEHN), Luiz Carlos Camargo, lembrando que nos últimos meses houve um aumento de arrombamentos, assaltos e furtos, especialmente de fiações e cabos de energia nos bairros. “Embora os números apresentados pela BM mostrem que os crimes diminuíram na Capital, a segurança ainda é uma preocupação de todos”, afirmou o presidente da AEHN, que destacou, ainda, “que as comunidades serão parceiras da BM e PC na busca de soluções contra o crime na região.

Zacher propôs que seja elaborada uma agenda da comunidade com a Brigada Militar e a Polícia Civil. Ele também sugeriu a instalação de um posto da BM na região, a poda de árvores – que servem de esconderijo para assaltos – a inclusão de câmeras de monitoramento e uma atenção maior aos prédios abandonados nos bairros. “A região anseia há tempos por um olhar mais apurado das autoridades de segurança”, afirmou o vereador.

De acordo com o subcomandante do 9º BPM, major Fábio Schmitt, as reivindicações da Associação dos Amigos do 4º Distrito serão levadas ao comando da BM. Entre algumas providências que já serão realizadas de imediato, Fábio Schmitt revelou que serão incrementadas na região a Força Tática e atuação da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). “A Brigada Militar já mantém um policiamento 24 horas no Distrito, mas vamos acrescentar segurança ao local como forma de prevenção à criminalidade”, destacou o major Fábio Schmitt, lembrando que também vai conversar com o comando da BM sobre a possibilidade de instalação de um posto da Brigada Militar na localidade.

“Já estamos tratando às reivindicações dos moradores em quase toda a totalidade. Todas terão respostas da Secretaria de Segurança Pública. Também já estamos trabalhando para colocação de câmeras de monitoramento no 4º Distrito. Hoje mesmo conseguimos três câmeras que serão instaladas onde os moradores indicarem”, afirmou o secretário municipal de Segurança adjunto, major Gelson Luiz Guarda, que lembrou, ainda, que a segurança pública realiza um trabalho integrado com a Brigada Militar e a Polícia Civil no combate à criminalidade em Porto Alegre.

R$ 150 mil para instalação de câmeras de segurança

O 4º Distrito de Porto Alegre ganhará mais câmeras de segurança. O reforço no monitoramento eletrônico da região foi tratado em reunião entre o vereador Ramiro Rosário (PSDB) e o secretário municipal da Segurança, coronel Mário Ikeda, e seu adjunto, Gelson Guarda, e o empresário Carlos Kolesny, um dos ativistas mais atuantes do 4D, que compreende os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá.



Ramiro garantiu a destinação de emenda impositiva no valor de R$ 150 mil para a aquisição de pelo menos três câmeras para o 4º Distrito. A escolha dos locais será feita com a participação da comunidade, por meio do preenchimento de um formulário no site do vereador (www.ramirorosario.com.br/monitoramento4d). “Quem mais sofre com a falta de segurança na região são os empresários e os moradores. Então, é justo que eles possam opinar sobre os locais que necessitam deste tipo de monitoramento”, explica Ramiro. “Mais do que discursos, o que o 4º Distrito precisa é de ação”, completa o vereador.