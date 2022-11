Morre a quarta vítima de ataque a duas escolas no Espírito Santo

publicidade

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo confirmou que uma mulher de 36 anos, que estava internada em estado grave, morreu na tarde deste sábado (26), vítima do ataque ocorrido na sexta-feira (25) em duas escolas, em Aracruz (ES). Duas professoras e uma aluna haviam sido mortas nos locais do crime, e outras quatro pessoas continuam internadas em estado grave.

A professora Flávia Amboss Marcon Leonardo, de 36 anos, foi atendida no local pelo Samu 192 e transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN), no qual passou por cirurgia mas não resistiu aos ferimentos.

Dois adolescentes, de 11 e 14 anos, estão internados em estado grave, além de outras duas professoras.

Na sexta-feira, um adolescente de 16 anos entrou armado em duas instituições, a EEEFM Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, e disparou contra alunos e professores. Morreram no local a professora de matemática Cybelle Passos Bezerra Lara, de 45 anos, a professora de artes Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, e a aluna Selena Sagrillo Zucoloto, de 12 anos.

Segundo a polícia, o suspeito dos crimes é filho de um tenente da Polícia Militar e planejou o ataque por dois anos. Ele fugiu das escolas com um veículo do pai, mas horas depois foi detido pela polícia.

O menor vai responder por ato infracional análogo a três homicídios e a dez tentativas de homicídio qualificadas.

De acordo com o boletim da Secretaria da Saúde do Espírito Santo divulgado no fim da tarde deste sábado, no hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, duas mulheres, de 52 e 45 anos, passaram por cirurgia e permanecem na UTI em estado grave.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, uma mulher de 58 anos passou por cirurgia, e seu estado de saúde é estável. No Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, um menino de 11 anos também foi operado e continua em estado grave; e uma menina de 14 anos passou por cirurgia, prossegue intubada, e seu estado é grave. Ambas as vítimas estão na UTI.

Como ocorreu o ataque

O jovem invadiu duas escolas localizadas na mesma rua, em Aracruz (ES), por volta das 10h da última sexta-feira.

De acordo com testemunhas, após o primeiro atentado, o jovem se dirigiu para a segunda escola. A polícia confirmou a versão: em um carro Duster de cor dourada, ele teria ido em direção à orla.

O autor dos disparos era um estudante do colégio Primo Bitti, segundo o capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar.

“Ele teria entrado na escola, na sala dos professores, com uma pistola e vários carregadores e efetuado diversos disparos, que atingiram seis pessoas no colégio. Dois óbitos foram confirmados no local”, afirmou o capitão.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que cancelou sua agenda assim que soube da tragédia e deslocou as secretarias de Segurança e de Educação para apurar os motivos do atentado e auxiliar a comunidade escolar.

"Imediatamente suspendi minha participação num evento que discutiria reforma para o Brasil e pacto federativo e estou buscando retornar ao Espírito Santo para acompanhar a apuração e o desenrolar desse triste fato", afirmou Casagrande.

O governador confirmou na tarde de sexta-feira a apreensão do atirador. "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã", afirmou ele por meio das redes sociais.

Casagrande afirmou ainda que haverá luto oficial de três dias em decorrência das mortes. "Perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", escreveu.

A escola Primo Bitti suspendeu as aulas até quarta-feira (30). "Antes do retorno, serão desenvolvidas ações fortalecedoras, diante desse momento tão triste que estamos vivenciando. Amanhã, precisaremos nos reunir com vocês, no formato online, para apresentarmos a prévia do Plano Emergencial", informou a escola em mensagem para os funcionários.