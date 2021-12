Morre criança enforcada por alça de mochila em Canoas

publicidade

Morreu, nesta sexta-feira, a criança enforcada por uma alça de mochila em uma creche em Canoas. Segundo o boletim médico do Hospital Universitário de Canoas, o falecimento foi constatado após o cumprimeto do protocolo para morte encefálica. O menino tinha um ano e três meses.

A criança estava internada na UTI Pediátrica do Hospital Universitário de Canoas desde a última terça-feira, quando ocorreu o caso no interior de uma creche no bairro Olaria. De acordo com o diretor da 2ª Delegacia Regional de Polícia Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, o incidente está sendo apurado no inquérito policial já aberto. “A prioridade é esclarecer e, se houver crime, as pessoas serão responsabilizadas”, assegurou.