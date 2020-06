Morte ocorrida em matagal da avenida Juca Batista, em Porto Alegre, é esclarecida

publicidade

O autor de um homicídio ocorrido no início deste ano foi preso na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil em Porto Alegre. O acusado, de 27 anos, foi localizado e detido pelos agentes da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DPHPP) que cumpriram mandado de prisão preventiva no Beco São João, no bairro Hípica. O crime aconteceu na tarde do dia 25 de fevereiro na avenida Juca Batista, na mesma região. A vítima foi morta com cerca de 59 estocadas.

Segundo o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, o autor do crime já tinha tido uma desavença com a vítima, de 46 anos, e inclusive, quebrou certa vez a perna dela em uma briga. No dia do assassinato, detalhou o titular da 4ª DPHPP, o criminoso foi visto e flagrado por câmeras de monitoramento ingressando no mato em que a vítima estava e usava para consumir droga, vício do qual tornara-se dependente desde o ano de 2011. Passado alguns segundos, o indivíduo autor saiu do matagal e posteriormente outros usuários de drogas ingressaram no local e encontram o corpo.