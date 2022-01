Motociclista é preso após atropelar policial rodoviário em Bento Gonçalves

publicidade

Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motociclista que transitava embriagado na BR-470, em Bento Gonçalves. Os agentes deram ordem de parada para os pilotos de duas motocicletas Honda CG que transitavam sentido Capital. O primeiro parou, o segundo acelerou a moto e atropelou o policial.

O motociclista fugiu correndo mas foi imobilizado e preso. O atropelador, um homem de 27 anos, natural de Barracão, com ocorrências por estupro, ameaça e lesão corporal, estava com a carteira de habilitação suspensa, e visivelmente embriagado. Ele não quis fazer o teste com o bafômetro o foi conduzido à Polícia Civil por resistência, lesão corporal, embriaguez ao volante e violar suspensão da habilitação. De lá foi encaminhado ao presídio.

O outro motociclista teve a embriaguez comprovada pelo bafômetro e foi autuado pela infração. As duas motos foram recolhidas para o depósito. O PRF teve escoriações e foi liberado após atendimento hospitalar.

