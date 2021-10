Motociclista foge de abordagem e abandona drogas sintéticas no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

publicidade

Uma entrega de drogas sintéticas no bairro Menino Deus foi interceptada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Porto Alegre. A ação da equipe do delegado Alencar Carraro ocorreu a partir da tarde desta quinta-feira.

Os agentes descobriram que o pedido seria entregue pelo piloto de uma moto Honda, de cor vermelha e adesivos pretos, nas proximidades da esquina das ruas Múcio Teixeira e Barbedo. Na tentativa de abordagem, o motociclista fugiu em alta velocidade por cima da calçada, no sentido oposto.

No entanto, ele dispensou uma bolsa de mão com 450 comprimidos de ecstasy e 401 pontos de LSD, além de um revólver calibre 32 com quatro munições. O material foi apreendido, mas o suspeito não foi mais localizado apesar das buscas. O trabalho investigativo terá prosseguimento.