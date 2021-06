Motorista argentino é assassinado na BR 116, entre Guaíba e Barra do Ribeiro

publicidade

Mistério no assassinato de um motorista ocorrido no final da tarde dessa quinta-feira no km 314 da BR 116, entre Guaíba e Barra do Ribeiro. A vítima, um argentino de 56 anos, conduzia um caminhão Mercedes-Benz 912, de cor vermelha, com placas de Alvorada. A Polícia Rodoviária Federal atendeu inicialmente a ocorrência.

Ocupantes de um veículo teriam efetuado vários disparos que acertaram o condutor na cabine. Trata-se de um possível Hyundai HB20, de cor branca, com quatro indivíduos. O passageiro que estava junto saiu ileso, pois não foi atingido pelos tiros. O para-brisa do caminhão apresentava ao menos 17 perfurações.

O caminhão ficou no canteiro central da rodovia. O efetivo da PRF fez o isolamento no local para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil já investiga o homicídio. Entre outras diligências estão a busca por imagens de câmeras de monitoramento ao longo da rodovia e o depoimento do passageiro como testemunha, além do aguardo dos laudos periciais.