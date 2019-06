Motorista de aplicativo é morto com vários tiros em Alvorada

publicidade

Um assassinato de um motorista de aplicativo em Alvorada deverá ser investigado pela Polícia Civil. O corpo dele com vários tiros, inclusive nas costas, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira na rua Bezerra de Menezes, no bairro Stella Maris, pelo efetivo do 24º BPM que havia sido acionado por moradores sobre a ocorrência de tiros. O Fiat Uno conduzido pela vítima ficou no local. A dúvida é se o caso é de homicídio ou latrocínio.

As primeiras informações indicam que dois e uma mulher foram vistos fugindo a pé do local após os disparos. Os policiais militares do 24º BPM compareceram no local e isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias.

Houve a constatação de que o veículo acidentou-se no momento da fuga do trio e ficou com uma das laterais destruída. O celular do motorista não foi levado. Os disparos possivelmente foram efetuados com revólver porque não foram encontradas cápsulas de pistola na rua.