Motorista de aplicativo é preso pela PRF com 1,2 quilo de cocaína na BR 386, em Paverama

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 1,2 quilo de cocaína com um motorista de aplicativo no final da noite de domingo na BR 386, em Paverama, na região do Vale do Taquari. Na rodovia, o efetivo da PRF abordou um Chevrolet Onix, com placas de Minas Gerais, durante ação de enfrentamento à criminalidade.

O motorista do veículo relatou que saiu de São Leopoldo e relatou que viajava para Lajeado em busca de clientes. Nas buscas no carro, os policiais rodoviários federais encontraram uma sacola plástica dentro do estepe e que continha. Após misturado e fracionado, o entorpecente seria suficiente para a produção de quase 5 mil pinos para venda e consumo.

O condutor do automóvel, de 41 anos, reside em São Leopoldo, sem antecedentes criminais, foi então preso em flagrante por tráfico de drogas.