Motorista de caminhão é preso com quase meia tonelada de maconha em Cruz Alta

Um motorista de caminhão foi preso com 494kg de maconha durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação ocorreu na BR-158, em Cruz Alta, no Noroeste do Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo. Conforme a PRF, as drogas estavam escondidas em um compartimento de carga do veículo, em meio a alguns móveis, que também eram transportados.

O condutor, de 38 anos, natural do Paraná, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à polícia judiciária local, com o veículo e a carga apreendidos. A ofensiva dos policiais começou após o setor de inteligência da instituição alertar sobre um caminhão Mercedes Benz, com placas do Paraná. Com a apreensão das drogas, a PRF estima que o crime organizado teve um prejuízo de R$ 700 mil.