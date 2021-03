Motorista joga carro contra PM e acaba preso em Santa Maria

publicidade

Um motorista, ainda não identificado, jogou o carro contra um oficial da Brigada Militar (BM) durante a madrugada deste domingo em Santa Maria. A tentativa de atropelamento ocorreu após uma perseguição seguida de uma abordagem da Força Tática na rua das Flores, na Vila Carolina.

Segundo informações da Brigada Militar, durante um patrulhamento, os policiais militares avistaram um Ford Fiesta vermelho parado. No momento em que o carona iria embarcar ele, ao ver guarnição, fugiu correndo a pé e o condutor do veículo atirou contra os PMs e arrancou o carro na sequência.

O condutor do Fiesta passou a ser perseguido por vários cruzamentos da região até no final da rua Inspetor Goulart ele colidiu o automóvel em um pilar de um terreno em obras.

Um dos policiais militares desceu da viatura e a na abordagem cortou um dos braços no vidro do carro. O motorista, apesar do carro batido, conseguiu dar a partida no Fiesta e na nova fuga jogou o veículo contra um sargento e acertando as pernas do soldado que fazia parte da guarnição.

O motorista ainda bateu na viatura e quase atingiu outros dois PMs, que atiraram, mas não conseguiram parar o fugitivo. Mais tarde, já na avenida Liberdade, o condutor perdeu o controle do carro e bateu em um poste de iluminação. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi detido por policiais militares que vieram como reforço da ocorrência.