Motorista mata homem atropelado e foge sem prestar socorro em Caxias do Sul

publicidade

Um homem morreu após ser atropelado, na noite de sábado, no km 1 da ERS-122, próximo ao Viaduto Torto, em Caxias do Sul. Márcio Melos de Lima, 41 anos, caminhava ao lado da esposa, por volta das 20h, quando o casal foi atingido por um veículo não identificado, já que o motorista fugiu do local sem prestar socorro, no sentido Farroupilha a Caxias. A mulher foi atendida no local e socorrida pelo Samu ao hospital.

O homem morreu na hora. Assustados com a informação de que o casal estava com uma criança de dois anos, populares usaram lanternas e celulares para tentar encontrar o menor em meio ao matagal na beira da rodovia. Mas cerca de uma hora após, as forças de segurança conseguiram contato com familiares das vítimas e confirmaram que a criança estava em casa. Pelo menos três ambulâncias, do Samu e uma do Resgate Sul, atenderam a ocorrência. O Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local.

Veja Também