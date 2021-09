MPF e PF apuram supostos crimes de corrupção e venda de decisões judiciais no TJRS

publicidade

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal cumprem, nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão em endereços em Porto Alegre e Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Ao todo, três investigados são alvos dos mandados que não incluem prisões. Os órgãos envolvidos não revelaram nome dos investigadores. O objetivo da medida cautelar, autorizada pela ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é colher elementos para instrução de inquérito instaurado para apurar supostos crimes como corrupção e venda de decisões judiciais envolvendo integrante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

De acordo com o pedido do MPF, assinado pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, os indícios de prova a respeito do comércio de decisões do TJRS são consistentes e diversificados, apresentando conexão com investigações da Operação Barbeiro, que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Venâncio Aires.

As evidências são oriundas de “fontes independentes que convergem para a prática de condutas criminosas, especialmente do grande volume de transações financeiras suspeitas pelos investigados no período sindicado, cuja origem pode ser a negociação de decisões judiciais”, justifica o MPF.

Em nota, o Tribunal de Justiça do RS disse que não foi comunicado sobre a referida operação. Pelas informações divulgadas até o momento, o assunto tramita em Brasília, em segredo de justiça. O TJRS informou estar à disposição para colaborar no que for de sua alçada.

