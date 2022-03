Mulher é esfaqueada e morta pelo ex-namorado dentro de empresa em Esteio

publicidade

Uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro no início da manhã desta sexta-feira dentro de uma empresa ao lado da BR 116, em Esteio. Ambos eram colegas de trabalho. A vítima, de 49 anos, foi esfaqueada com vários golpes pelo ex namorado, de 28 anos, no momento em que chegava no local na troca de turno.

O caso é investigado pela titular da DP de Esteio, delegada Luciane Bertoletti. O Instituto-Geral de Perícias compareceu no local através do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal.

“O feminicídio ocorreu na frente de vários funcionários da empresa. Eles acionaram a Brigada Militar”, relatou. Os policiais militares do 34º BPM chegaram no local e conseguiram ainda prender o indivíduo, sendo apreendida a faca.

“Segundo informações iniciais e que ainda estão sendo apuradas pela investigação, ela já havia terminado o relacionamento devido a agressões. Inclusive, ela tinha medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro”, observou a delegada Luciane Bertoletti. “Eles se viam todos os dias na troca de turno. Ele tinha acesso a ela, que estava com medida protetiva em vigor”, frisou.

“Ao contrário da maioria dos suspeitos de feminicídios no Estado, o investigado não fazia ameaças e respeitava o distanciamento estabelecido pela Justiça”, constatou.

Conforme a titular da DP de Esteio, o casal manteve um relacionamento de cinco meses, separando-se no final de novembro do ano passado. Em dezembro, o suspeito tentou uma aproximação e ela chamou a Brigada Militar, sendo depois determinada medida protetiva de urgência. “Ele não aceitou o fim do relacionamento”, assinalou. Os policiais civis acreditam que o suspeito começou a planejar a morte dela em janeiro deste ano.

No início desta manhã, o ex-namorado saía do turno da noite e teria cumprimentado ela, sendo ignorado. Indignado, ele buscou uma faca em casa, em Sapucaia do Sul, e voltou para a empresa, cometendo então o crime no setor de trabalho dela.

“Ao menos foram quatro golpes de faca. Ele não soube dizer por que disse que estava fora de si. A perícia deve agora confirmar”, afirmou a delegada Luciane Bertoletti. “Houve muita raiva e ódio”, avaliou. “Ele pegou ela por trás”, acrescentou.

A vítima residia em Sapucaia do Sul e deixa três filhas, duas gêmeas de 15 anos e uma de 21 anos, de um relacionamento anterior.

Foto: IGP / Especial / CP