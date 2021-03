Mulher é esquartejada dentro de apartamento em Canoas

publicidade

Uma mulher foi esquartejada e morta dentro de um apartamento no residencial Ilha das Garças no bairro Rio Branco, em Canoas. Toda a cena foi gravada e divulgada nas redes sociais. A estimativa da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Canoas, que investiga o caso, é que cinco pessoas tenham participado do crime.

Uma perícia foi realizada no apartamento em que a mulher foi morta. Os policiais também recolheram o carro em que os criminosos levaram o corpo para ser desovado. Os bandidos foram alvos da operação Gota D’Água deflagrada no sábado pela Brigada Militar e Polícia Civil. Seis ordens judiciais, sendo três mandados de prisão e três de busca e apreensão foram cumpridos no residencial.

O objetivo da investigação é descobrir onde estão os restos mortais da vítima para conseguir identificar o corpo e dar prosseguimento no inquérito. Duas pessoas foram presas. Entre elas, um foragido do sistema prisional que tentou se esconder dos policiais durante a operação.