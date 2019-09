Mulher é presa por tráfico, receptação e posse de arma de fogo em Farroupilha

publicidade

A Brigada Militar prendeu uma mulher por tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo em Farroupilha, na Serra gaúcha, na madrugada deste domingo. A detida, uma mulher de 30 anos, foi abordada durante patrulhamento realizado na cidade. Os policiais tentaram realizar a abordagem, por volta das 3 horas, porém o condutor tentou fugir pela ERS-122 e só parou em frente a uma residência, nas imediações do antigo desvio do pedágio, no bairro Alvorada. Ele conseguiu fugir.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi abordada. Na garagem da casa havia um Fiat Uno roubado em Caxias do Sul no mês de junho. No interior da moradia havia um revólver calibre 38 com a numeração raspada, dinheiro, 3,5 gramas de crack, cerca de um quilo de maconha, celulares e tablet, além de câmeras de monitoramento.

O homem ainda não foi localizado. Já a acusada, foi encaminhada ao sistema prisional gaúcho.