Mulher flagrada pela PRF com R$ 74 mil na BR 116, em Pelotas, já foi presa com drogas

A Polícia Rodoviária Federal confirmou na manhã desta sexta-feira que a mulher flagrada com cerca de R$ 74 mil em dinheiro na BR 116, em Pelotas, já havia sido presa com drogas em junho deste ano. Ela foi abordada na tarde desta quinta-feira quando dirigia um Lifan X60. Questionada, não soube explicar a origem dos valores. A grande quantidade de cédulas de R$ 2,00 e de R$ 5,00 chamou a atenção. Conduzida até a Polícia Federal, a mulher, de 26 anos, admitiu que viajava para Jaguarão.

O efetivo da PRF constatou que a mesma mulher havia sido detida no dia 2 de junho na BR 101, em Osório. Na ocasião, ela estava em um Ford Fiesta que seguia na direção de Santa Catarina e fugiu da abordagem. Houve perseguição até o veículo ser interceptado.

Os policiais rodoviários federais encontraram então sete pacotes de skunk, maconha modificada geneticamente para aumentar a concentração do princípio ativo de THC da planta e potencializar os efeitos alucinógenos. A droga, que pesou cerca de 1,5 quilo, estava escondida no interior das portas do carro. O entorpecente tem um alto valor de mercado por ser de sete a dez vezes mais forte que a maconha tradicional. A mulher, que residia em Florianópolis, em Santa Catarina, estava morando atualmente em Porto Alegre.

Casal

Em outra ação na BR 116, em Pelotas, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal apreenderam em torno de R$ 540 mil em dinheiro sem procedência também nesta quinta-feira. Um Jeep Cherokee foi abordado na rodovia. Um casal informou que viajava para a fronteira com o Uruguai. Na revista, os policiais rodoviários federais os valores. O homem e a mulher já foram flagrados outras vezes com elevadas quantias em dinheiro sem origem nas rodovias federais gaúchas.