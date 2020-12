Mulher morre baleada por vizinho, após discussão em Santa Maria

publicidade

Uma jovem de 25 anos foi morta a tiros na noite de sábado em Santa Maria. O disparo teria sido feito por um vizinho após uma briga que girava em torno do cachorro de estimação da família da mulher.

Gabriela Dalenogare Cogo estava dentro de casa, na rua das Violetas, bairro Patronato. Conforme relatos à polícia o homem jogou uma "bombinha" em um cão de estimação da família da vítima, o que gerou uma discussão com os integrantes da casa.

Ohomem saiu do local e retornou, logo depois, armado com um revólver. Ele fez vários disparos contra a residência. Um dos tiros acertou Gabriela, que foi levada ao Pronto Atendimento da prefeitura onde não resistiu e foi a óbito. O suspeito fugiu do local.