Mulheres são assassinadas em Gravataí e Bento Gonçalves

Duas mulheres foram mortas na madrugada deste sábado na Região Metropolitana de Porto Alegre e na Serra. Em Gravataí, a vítima foi assassinada com vários tiros na rua Boa Vista do Cadeado, no Loteamento Breno Garcia.

A Guarda Municipal realizava o patrulhamento na região e foi acionada sobre o homicídio. As primeiras informações apontam que os autores do crime arrombaram e invadiram a residência. Havia drogas, material de embalagem de entorpecentes e dinheiro no local.

Já em Bento Gonçalves, a Brigada Militar registrou a morte de uma jovem, de 19 anos, durante atendimento médico em um hospital da cidade. Ela havia sido baleada no bairro Ouro Verde.

Conforme os policiais militares do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT), o namorado da vítima é quem efetuou o socorro.

Ambos os casos, cujas circunstâncias e motivações ainda não foram esclarecidas, serão investigados agora pela Polícia Civil.