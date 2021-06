Narcotráfico tem prejuízo em operação da Polícia Civil e da PRF em Bagé

publicidade

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal calcularam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil o prejuízo do narcotráfico após a apreensão de cerca de 3,2 quilos de cocaína na BR 293, em Bagé. Um casal de traficantes foi preso na operação conjunta deflagrada a partir da última sexta-feira. A investigação foi da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé.

Um Fiat Palio, com placas de Santo Antônio da Patrulha, foi abordado na rodovia. Na vistoria no interior do veículo, a cocaína foi localizada na bolsa da passageira, de 38 anos. Ela e o motorista, de 34 anos, foram presos por tráfico de drogas.

O casal confessou que buscou a cocaína em Sapucaia do Sul e faria a entrega em Bagé. A droga, em forma de cloridrato de cocaína, poderia produzir entre 6 mil e 10 mil porções para consumo.

As investigações da Draco de Bagé começaram em meados de maio passado, quando os policiais civis recolheram uma grande quantidade de maconha, crack e cocaína, além de uma arma de fogo, no bairro São Judas. O casal foi identificado como o responsável pelo transporte da droga até a cidade, sendo então monitorado para efetuar o flagrante.

O delegado Cristiano Ritta destacou que o trabalho integrado da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal.