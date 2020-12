No Litoral Norte, Brigada Militar dispersa cerca de 4,6 mil pessoas promovendo aglomerações

publicidade

A Brigada Militar, por meio do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT), encerrou à meia noite desta quarta-feira a operação Avante: Força Total 24 Horas em 13 municípios do Litoral Norte. Durante a ação, os policiais militares realizaram a dispersão de aglomerações com cerca de 4,6 mil pessoas em seis ocorrências registradas durante o período noturno nas praias de Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí, Imbé, Torres e Arroio do Sal.

A mobilização da BM incluiu ações de policiamento ostensivo, visando à saturação de áreas sensíveis conforme os índices de criminalidade, além da visibilidade e da repressão qualificada através de cumprimento de mandados de prisão, capturas de foragidos e demonstração de força. As equipes de Vigilância Sanitária das Prefeituras Municipais participam na fiscalização contra a Covid-19, prestando ainda orientações quanto ao uso de máscaras de proteção, álcool em gel e vedação de aglomerações.

Houve a abordagem de 1.192 pessoas, sendo fiscalizados 729 veículos. O efetivo do 2º BPAT efetuou 11 prisões e duas apreensões de menores de idade. Os policiais militares emitiram também 26 autuações de trânsito, com seis veículos recolhidos. A ação resultou ainda em 44 estabelecimentos comerciais visitados.

Em Capão da Canoa, foram realizadas três prisões, sendo a primeira por furto qualificado a estabelecimento comercial, outra por se tratar de um foragido e a terceira por desacato, resistência e desobediência. Um termo circunstanciado foi confeccionado por perturbação da tranquilidade.

Em Arroio do Sal, quatro pessoas, sendo dois menores de idade, foram flagrados com drogas. Em Torres, um caso de desacato e outro por posse de entorpecentes.

Em Tramandaí, os policiais militares realizaram quatro detenções, das quais uma por furto, outra por receptação de veículo furtado, um por roubo a estabelecimento comercial e, por fim, uma detenção por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.