Nova apreensão de skunk é realizada pela PRF na BR 116, em Pelotas

Mais uma apreensão de skunk foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal na região Sul do Estado. Na madrugada desta quarta-feira, o efetivo da PRF interceptou um Volkswagen Gol, com placas de Alvorada, na BR 116, em Pelotas. Durante a vistoria do veículo, pouco mais de 2,3 quilos da droga foram localizados dentro de sacos plásticos no porta-malas.

Um casal de traficantes foi preso. O condutor, de 38 anos, tinha antecedentes criminais por porte ilegal de armas e posse de drogas. A namorada dele, de 39 anos, também já teve envolvimento com furto e posse de entorpecentes. Eles confessaram que foram até Jaguarão para buscar a droga e a entregariam em Porto Alegre. Pelo transporte, o casal contou que receberia cerca de R$ 35 mil.