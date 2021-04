Nova falsa bomba é encontrada em boneco com farda da BM em Sapucaia do Sul

publicidade

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) liberou o trecho inicial da ERS 118, em Sapucaia do Sul, após constatação de que não havia nenhuma bomba no boneco com farda da Brigada Militar. O fantoche do tamanho de uma pessoa amanheceu entre a mureta metálica e um poste no acostamento da rodovia, perto do entroncamento com a BR 116 e a BR 448 (Rodovia do Parque).

A ocorrência mobilizou também o 33º BPM de Sapucaia do Sul. Com o bloqueio do trânsito, um congestionamento formou-se na área. Vindo de Porto Alegre, o Esquadrão Antibombas da Brigada Militar constatou que o suposto artefato explosivo não passava de um simulacro.