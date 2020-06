Nova fase da operação Camilo é feita pela Polícia Federal em Porto Alegre e Butiá

publicidade

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira dois mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Butiá, no âmbito da operação Camilo. Novas informações obtidas indicaram que a esposa de um dos investigados presos seguia fazendo saques diários de valores em conta corrente, na ordem de cerca de R$ 5 mil. Além das buscas, a conta bancária usada na retirada do dinheiro foi bloqueada por ordem judicial.

Conforme a Polícia Federal, a operação Camilo apura os crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção passiva, organização criminosa, ocultação de bens, crime de responsabilidade e desobediência. O prejuízo estimado que está sob suspeita, até o momento, é de R$ 15 milhões em recursos da saúde repassados pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul a uma organização social contratada pela Prefeitura de Rio Pardo para administrar o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo.

A operação Camilo foi deflagrada no dia 27 de maio passado por uma força-tarefa formada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal e Ministério Público do Rio Grande do Sul. Um total de 11 dos 15 detidos na época tiveram as prisões preventivas decretadas.

Houve ainda o bloqueio de R$ 3,5 milhões em contas bancárias dos investigados pela Justiça, além da apreensão de documentos, 31 veículos, computadores, notebooks, celulares, mídias, cerca de R$ 400 mil em dinheiro e uma pistola e munição, entre outros. Na ocasião foram cumpridas 129 medidas judiciais em Porto Alegre, Rio Pardo, Butiá, Canoas, Capela de Santana, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, Guaíba, Portão, Cacequi e São Gabriel, além de São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e São José (SC).