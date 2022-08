Operação é deflagrada no Presídio Regional de Caxias do Sul

publicidade

A Polícia Civil e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) deflagraram uma operação no Presídio Regional de Caxias do Sul, na noite de quinta-feira. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, houve o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão de ilícitos na galeria A do estabelecimento prisional.

Enquanto os 212 apenados do setor foram colocados no pátio, ocorreu uma revista geral em 25 celas, que resultou na apreensão de diversos telefones celulares, drogas, quantias em dinheiro e um notebook.

A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul tem como alvo uma organização criminosa especializada em estelionatos e extorsões, que utiliza a galeria A como um "escritório do crime".

A ação marcou, também, uma das primeiras operações do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da 7ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR) da Susepe.

