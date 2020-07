Operação apreende 12,6 quilos de maconha e 118 munições

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil concluiu na manhã desta quarta-feira uma operação que resultou na apreensão de cerca de 12,6 quilos de maconha e de 118 munições de calibres 12, 22, 38 e 9 milímetros. A ação, iniciada ainda na noite dessa terça-feira, ocorreu no bairro Sumaré, em Alvorada, e no bairro Itú Sabará, em Porto Alegre.

Uma pistola calibre 9 milímetros, duas espingardas calibres 12 e 22, um revólver calibre 38, três balanças de precisão, além de celulares e documentos, também foram recolhidos juntamente com Hyundai HB20. Um traficante, com antecedentes criminais, foi preso e está sendo investigado como um importante distribuidor de entorpecentes através de um esquema de tele entrega de drogas para usuários.