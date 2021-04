Operação apreende mais de R$ 4 milhões entre drogas e dinheiro

publicidade

Uma operação policial contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organizações criminosas, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira simultaneamente em Caxias do Sul, Vacaria e Santa Catarina. Onze mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva foram cumpridos nas primeiras horas da manhã. Um dos mandados ocorreu dentro da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, onde o líder da organização criminosa, e principal alvo da operação policial, estava preso.

A operação denominada "Galeria", em alusão ao presidiário investigado, é fruto de um trabalho de mais de nove meses de investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, juntamente com a Agência Regional de Inteligência da Brigada Militar do Comando de Polícia Ostensivo da Serra.

Desde o início da operação foram apreendidos o equivalente a mais de R$ 2,5 milhão em drogas. O trabalho de Inteligência acabou chegando num dos maiores fornecedores de droga do estado vizinho, que mantinha ligação direta com o líder da organização criminosa na Serra. Com ele foram apreendidos mais R$ 1,8 milhões em dinheiro. Nesta manhã foram cumpridos mandados de prisão na residência onde ele morava em Criciúma, mas ele não foi localizado, e será dado como procurado da Justiça.

Quarenta e um veículos com vínculos com os investigados, que eram utilizados pelo grupo para prática de condutas criminosas, também tiveram restrição de circulação e transferência deferida pela Justiça.Foram apreendidos ainda, seis veículos, 3.403 kg de maconha, 20.337 kg de cocaína e 58.895,40 kg de crack. Duas mulheres e cinco homens foram presos ao longo da operação.

Transferência

O líder da organização criminosa na Serra, foi denunciado por novos crimes, e foi transferido para a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. A Justiça ainda deferiu a indisponibilidade de um dos imóveis que era usado como uma das bases da organização criminosa, no Distrito de Santa Lúcia do Piaí, interior de Caxias do Sul.

Durante o cumprimento de mandado no endereço, além de valores, foram apreendidos materiais relacionados à lavagem de dinheiro, animais exóticos e localizado uma fábrica de armas artesanais. Duas pessoas acabaram presas no local, uma delas, alvo do mandado de prisão preventiva.

O líder criminoso ainda é suspeito de planejar e comandar de dentro da penitenciária a execução de dois homens no início deste ano em Canasvieiras, em Santa Catarina. O duplo homicídio teria sido motivado por uma disputa territorial entre as organizações criminosas.

A operação, contou como apoio de policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque, Força Tática e Canil do 12º BPM; Grupamento Aéreo da Brigada Militar de Caxias do Sul; Força Tática do 10º BPM, Polícia Rodoviária Federal (PRF); Susepe; Gaeco/SC, Batalhão de Polícia Ambiental e Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.