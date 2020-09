Operação apura contrabando de carros de luxo superesportivos

publicidade

A Polícia Federal e a Receita Federal desencadearam na manhã desta terça-feira a fase ostensiva da operação Super Trunfo no Paraná. O objetivo da ação é investigar os crimes de contrabando de veículos de luxo superesportivos, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro. Os agentes cumpriram três mandados de prisão, sendo duas temporárias e uma preventiva, além de três mandados de busca e apreensão nas cidades de Maringá e Cândido de Abreu. Houve ainda o bloqueio judicial de veículos, bens imóveis e contas bancárias vinculadas aos investigados, no montante de R$ 15 milhões.

Durante cerca de dois anos de investigações, a Polícia Federal detecto que os investigados traziam automóveis superesportivos ilegalmente para o país, alguns deles com indícios de fraude quando de sua imporOperçaão tação da Europa. Esses veículos, com valores individuais que chegam a ultrapassar R$ 2 milhões, foram licenciados no Paraguai e eram mantidos e utilizados com placas do país vizinho no Brasil.câmbio

No trabalho investigativo, os policiais federais apuraram também a aquisição de outros automóveis de luxo adquiridos no país e diversos bens imóveis pagos mediante operações ilegais de câmbio conhecidas como dólar-cabo ou euro-cabo. Tratam-se de transferências internacionais de valores mediante compensações, sem observância das normas do sistema financeiro nacional. A ocultação do real proprietário de bens, a dissimulação de sua origem ilícita e a conversão de valores ilegais em ativos lícitos, por sua vez, configuram atos de lavagem de dinheiro.