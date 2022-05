Operação combate facção que cometia extorsão e agiotagem na região Metropolitana

publicidade

A Polícia Civil deflagrou no começo da manhã desta quinta-feira a operação Capanga com o objetivo de combater os crimes de extorsão e agiotagem praticados na região Metropolitana de Porto Alegre por uma facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos. A ação foi coordenada pela DP de Esteio, sob comando da delegada Luciane Bertoletti.

Durante a ação, os policiais civis cumpriram três mandados judiciais de prisão temporária e outras duas ordens de busca e apreensão em Esteio e Canoas. Dois suspeitos foram presos. Os agentes recolheram documentos, tabelas de empréstimo, anotações, telefones celulares e quantias em dinheiro.

De acordo com a investigação, os criminosos praticavam a agiotagem diretamente por meio de empréstimo de dinheiro às vítimas. Eles também “compravam” dívidas antigas de clientes de estabelecimentos comerciais locais.

A cobrança de quem não pagava em dia os valores do empréstimo ou o valor da dívida “vendida” era feita por meio de coação, constrangimento, ameaça e chantagem, sempre com muita agressividade.

Conforme os policiais civis, os agiotas da facção abordavam inclusive as vítimas nos seus locais de trabalho e em suas residências, portando armas de fogo. Eles exigiam o valor e dando prazo exíguo para o cumprimento da suposta obrigação.

Em um dos casos, os criminosos foram até o local de trabalho da vítima, a ameaçaram e exigiram o pagamento até o final do dia, constrangendo todos que ali estavam, fazendo com que a vítima perdesse o emprego e mudasse de cidade.

Segundo a delegada Luciane Bertoletti, “o grupo emprestava o dinheiro e após alguns dias passava a cobrar juros excessivos das vítimas, que eram obrigadas a pagar parcelas intermináveis, pois estavam sob ameaça de morte”.

Já o diretor da 2ª Delegacia Regional Metropolitana (2ªDPRM), delegado Mario Souza, declarou que “a extorsão é um crime grave e que abala a vida pessoal da vítima, a intervenção da Polícia será sempre enérgica”.