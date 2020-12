Operação combate grupo criminoso que planejou atentados na região Metropolitana

publicidade

A Polícia Civil desencadeou ao amanhecer desta sexta-feira a operação Roque com o objetivo de capturar uma quadrilha que planejava atentados contra delegacias e fóruns da Região Metropolitana de Porto Alegre, além de pretender assassinar um policial militar. O grupo criminoso também mantinha um esquema de envio de drones, com drogas e telefones celulares, para detentos em estabelecimentos prisionais.

Houve o cumprimento de 16 ordens judiciais em Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre e Pelotas. Quatro criminosos foram presos. Armas, munições, drogas, documentos, celulares, chips, máquinas de cartões de crédito, câmeras de monitoramento e placas automotivas foram recolhidos durante a ação.

A investigação foi realizada pela DP de Eldorado do Sul, sob comando do delegado Guilherme Dill, ao longo de 15 meses. Os áudios coletados demonstram que o líder da quadrilha pretendia mandar matar o policial militar se quisesse a qualquer momento. Os criminosos reclamavam entre si de que as forças policiais “não deixavam trabalhar”.



A ação mobilizou agentes da DP de Eldorado do Sul e da 2ª Delegacia Regional de Polícia Metropolitana (2ª DPRM), além do apoio aéreo e da equipe tática da Coordenadora de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil. A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) também participou junta.



O delegado Guilherme Dill afirmou que “qualquer tipo de incitação, planejamento ou ideia de atentado contra as instituições públicas devem ser respondidas à altura e com medidas enérgicas”. Já o diretor da 2ª DPRM, delegado Mario Souza, destacou que foi “uma ação respaldada em profunda investigação contra o crime organizado” e que “foi fundamental uma forte ação policial contra a organização que planejou atentados ao Estado”.