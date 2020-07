Operação combate pornografia infantil em quatro cidades do RS

publicidade

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Inoccentia, em conjunto com o

Instituto-Geral de Perícias, para combater a pedofilia no Estado. O foco da ação são criminosos que compartilham pornografia infantil pela internet. Ao todo, 45 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão contra seis suspeitos identificados após meio ano de investigação, em cidades da Região Metropolitana e do Vale do Sinos.

Conforme a coorpotação, até as 8h três pessoas havam sido presas. Também foram apreendidas drogas, anabolizantes, celulares e computadores com conteúdo pornográfico foram apreendidos para análise.

A Polícia Civil de Canoas, com apoio do IGP, desencadeou a terceira fase da Operação Inoccentia. Ofensiva visa combater a pedofilia na região Metropolitana de Porto Alegre. Os 45 policiais civis e cinco peritos cumprem oito ordens judiciais. pic.twitter.com/U7gpAQKzQW — Franceli Stefani (@F_Franceli) July 30, 2020

Hoje, os madados foram cumpridos em Canoas, Esteio, Porto Alegre e São Leopoldo, em oito endereços. As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA) de Canoas. Durante as diligência, um empresário de Montenegro foi preso em 15 de julho.

Para tentar despistar a polícia, um dos homens usava até mesmo nomes de pessoas mortas. Além disso, eram utilizados perfis falsos em redes sociais e equipamentos de armazenamento como HDs externos.