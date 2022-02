Operação conjunta apreende cocaína avaliada em meio milhão de reais em Lajeado

publicidade

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar resultou na manhã desta quinta-feira na apreensão de 4,7 quilos de cocaína, avaliados em meio milhão de reais, em Lajeado. Três traficantes foram presos na ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do 22º BPM, com apoio do canil do 23º BPM.

Houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Morro 25, São Cristóvão, São Bento e Jardim do Cedro. Entre os 4,7 quilos de cocaína encontravam-se mais de 2,5 mil pinos já fracionados para a venda.

Os policiais civis e militares recolheram ainda seis telefones celulares, três balanças de precisão, em torno de R$ 1,6 mil em dinheiro, dois automóveis e duas motos, além de um simulacro de arma de fogo.

Conforme as investigações, os traficantes presos ocupavam posições de gerência na venda e armazenamento da droga, em especial cocaína, na cidade. Todos já possuem antecedentes criminais.

CACHOEIRINHA

Em Cachoeirinha, o 26º BPM prendeu uma dupla de traficantes com mais de 100 porções de drogas variadas, como cocaína, ecstasy, MDMA e maconha, bem como um um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, uma calculadora, rolos de papel filme e alumínio, um saco contendo microtubos do tipo eppendorf, dois telefones celulares e R$ 910,00 em verdade.