Operação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar é realizada nas Missões

A operação conjunta Z2 da Polícia Civil e da Brigada Militar foi deflagrada na manhã desta terça-feira em Santo Ângelo. Houve o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e outros cinco mandados de prisão preventiva. A ação visou o combate ao tráfico de drogas praticado por uma organização criminosa sobretudo no bairro Santa Fé. Ordens judiciais também foram executadas também em São Miguel das Missões.

A mobilização envolveu 112 policiais da DP de Santo Ângelo e do 7º RPMon em 23 viaturas, sendo empregado até cães farejadores. Seis criminosos foram presos. Um revólver de calibre 38 com 29 munições foi apreendido junto com cerca de R$ 8,4 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico, uma porção de maconha, quatro veículos documentos.

Durante os seis meses de investigação, outros 12 integrantes da organização criminosa já haviam sido presos. No período, os policiais civis apreenderam 20.1 quilos de maconha 3,3 quilos de cocaína e um quilo de crack que renderiam respectivamente 21,7 porções, 6,7 mil buchas e 3,1 mil pedras. Os agentes recolheram ainda ao longo do trabalho investigativo três motocicletas.