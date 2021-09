Operação contra abigeato, caça ilegal, posse e porte ilegal de armas de fogo é realizada em Catuípe

publicidade

A Brigada Militar divulgou o balanço de uma operação deflagrada contra os crimes de abigeato, caça ilegal, posse e porte ilegal de armas de fogo em Catuípe. A ação, que contou com a participação do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, ocorreu na localidade de Lagoa dos Patos. Houve apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Entre a tarde e a noite desta quinta-feira, o efetivo do 29º BPM realizou a ação em uma residência. No local, os policiais militares apreenderam duas espingardas calibres 16 e 32, uma sacola com buchas para recarga de cartucho, quatro facas e um pote com pólvora.

Houve ainda o recolhimento de uma sacola com estojos deflagrados de calibres 12 e 32, além de 108 munições de calibres 12, 16 e 32, dois carregadores de pistola, uma maleta para pistola e outra para porta-cartucho.

Cintas cartucheiras em couro, uma gaiola de ferro para caçar tatu, quatro jalecos camuflados com estampa militar, dois bonés camuflados e cerca de 15 quilos de carne de caça congelada também foram encontrados na casa.

O suspeito não se encontrava na residência, mas apenas a esposa. Trata-se de um indivíduo, de 44 anos, que mais tarde compareceu na Polícia Civil de Catuípe, onde prestou depoimento e vai responder inquérito em liberdade.

RINHA

Já o Comando Ambiental da Brigada Militar e a Polícia Civil flagraram um criatório clandestino de galos de rinha na área central de Bagé. Houve o resgate de 23 galos, quatro galinhas e 16 pintos, além de uma lona de tambor com aproximadamente seis metros. Os policiais militares e civis recolheram 33 biqueiras de proteção e cinco seringas com agulhas. Os maus tratos dos animais foram constatados.