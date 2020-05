Operação contra grupos rivais do narcotráfico é realizada em Guaíba

publicidade

A Polícia Civil deflagrou ao amanhecer desta terça-feira a operação Mashindano com o objetivo de acabar com o conflito entre a facção criminosa Os Manos, do Vale do Rio dos Sinos, e a quadrilha de traficantes conhecida como Gangue dos Batatas, de Guaíba. Cerca de 130 agentes cumprem 34 ordens judiciais, sendo 25 mandados de busca e apreensão, sete prisões preventivas e outros dois mandados de internação de adolescentes infratores. A ação ocorre nas cidades de Guaíba e São Leopoldo.Quatro prisões já foram efetuadas.

As investigações duraram em torno de seis meses sendo comandadas pela delegada Karoline Calegari, titular da DP de Guaíba. “As investigações iniciaram no mês de outubro de 2019, quando uma liderança do narcotráfico obteve liberdade com monitoramento eletrônico e se iniciou uma guerra violenta por disputa de território visando o comércio de ilegal de drogas”, explicou o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza. “Esse criminoso possui longa ficha criminal sendo investigado por ordenar dezenas de execuções de rivais”, acrescentou.

O conflito entre Os Manos e a Gangue dos Batatas resultou em inúmeros homicídios, muitos dos quais constituíram-se em execuções violentas. “Investigações como estas, articuladas para elucidar uma sequência de crimes contra a vida e prender os responsáveis, contribuem para salvaguardar toda a ordem pública”, disse a delegada Karoline Calegari. Ela lembrou que a cidade de Guaíba tem "sistematicamente reduzido índices de violência no município, sendo que a taxa de homicídios caiu 44% nos últimos 12 meses; 50% de janeiro a abril, em comparação com o mesmo período do ano passado; e 46% nos últimos seis meses”.

A operação tem apoio aéreo da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil e da Companhia Especial de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul que está inclusive com cães farejadores. “É uma forte ação contra os homicídios e tráfico de drogas na Região Metropolitana, visando estancar os conflitos decorrentes do tráfico de drogas, recolhendo armas, drogas e prendendo criminosos”, enfatizou o delegado Mario Souza.