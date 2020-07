Operação contra o narcotráfico é deflagrada em cinco cidades gaúchas pela PF

publicidade

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a operação Pater com o objetivo de combater uma organização criminosa que introduzia drogas e telefones celulares na Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana. A ação acontece nas cidades de Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, Pelotas e Caçapava do Sul. Estão sendo cumpridos 49 mandados de prisão e outros 38 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, os integrantes do grupo criminoso investigado enviavam drogas e telefones celulares para os apenados da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana, além de promoverem o tráfico de entorpecentes em diversos pontos da cidade. Os próprios pais de alguns detentos, envolvidos também com o narcotráfico, remetiam os tóxicos para dentro do estabelecimento prisional. O trabalho investigativo apontou também indícios da prática de outros crimes, como o contrabando e o tráfico de armas.

Cerca de 230 agentes de segurança pública estão mobilizados. A operação tem a participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Superintendência dos Serviços Penitenciários, Guarda Municipal de Uruguaiana e Ministério Público do Estado, além do apoio do Exército Brasileiro, Força Nacional e Prefeitura Municipal de Uruguaiana.