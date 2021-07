Operação contra pedofilia e exploração sexual infantil prende seis no RS

publicidade

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira a operação Innocentia com o objetivo de combater a pedofilia e exploração sexual infantil. A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), sob comando do delegado Pablo Rocha. O Instituto-Geral de Perícias atuou junto. Seis prisões foram efetuadas.

Houve o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em Canoas, Esteio, Viamão e Novo Hamburgo, além da praia de Mariluz, em Imbé, no Litoral Norte. Cerca de 35 agentes e oito peritos em 19 viaturas foram mobilizados, com apoio aéreo da Polícia Civil. Os policiais civis recolheram computadores, telefones celulares e mídias, bem como porções de maconha.

Os investigados possuíam vasto material de conteúdo pornográfico contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças. Um deles, de 48 anos, detido na ação desta sexta-feira, foi apontado como um dos dez maiores armazenadores de material pornográfico infantil no Rio Grande do Sul.

O trabalho investigativo durou quatro meses de investigação e identificou dez pessoas possivelmente envolvidas pela prática do crime de pornografia infantil. Os policiais civis monitoraram a atividade de suspeitos no período.

“O mérito dessa grande operação reside no trabalho de fôlego da equipe de investigação que alia modernas técnicas de investigação com métodos clássicos de esclarecimento de crimes”,declarou o delegado Pablo Rocha, titular da DPCA de Canoas. “O que possibilita trabalhar-se com um universo bastante específico dos suspeitos o que leva a uma taxa bastante elevada dos delitos”, acrescentou.



Já o diretor da 2ª Delegacia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, afirmou que “são crimes violentíssimos e causadores de prejuízos graves contra as crianças” e que “a Polícia Civil irá investigar todos os criminosos vinculados a pedofilia na Região Metropolitana”.