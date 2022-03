Operação contra violência doméstica é realizada em Esteio

publicidade

A Polícia Civil desencadeou a operação Hera II na Região Metropolitana de Porto Alegre, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Três agressores foram presos pelos agentes da DP de Esteio, coordenada pela delegada Luciane Bertoletti. A ação contra a violência doméstica começou ainda em fevereiro passado.

Os agentes cumpriram mandados judiciais de prisão preventiva em desfavor de agressores, cujas vítimas registraram ocorrência policial e solicitaram medida protetiva de urgência.

O homem preso no dia 24 de fevereiro deixava cartas com ameaças no portão da vítima. Ele já havia descumprido as medidas protetivas por diversas vezes, resultando no registro de oito ocorrências policiais. A família dela também era importunada com ligações e mensagens.

Outro agressor, detido no dia 4 deste mês, compartilhava fotos íntimas da vítima entre amigos e familiares, além de dizer que a mataria utilizando com uma arma e dois carregadores que comportam 30 disparos. O indivíduo já possuía antecedentes policiais por tráfico de drogas, receptação e lesão corporal.

O terceiro capturado foi localizado nessa segunda-feira. Ele é suspeito de tentativa de homicídio depois teria estuprado, agredido e a atropelado a vítima com o veículo dele. O agressor possuía antecedentes policiais por lesão corporal e ameaça.

A delegada Luciane Bertoletti observou que trata-se de uma operação completa que terá continuidade, pois “a comunidade necessita sentir-se protegida e acolhida”.

Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, afirmou que “a repressão contra a violência doméstica é fundamental para que a impunidade não ocorra”.