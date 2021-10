Operação Criança Feliz proporciona alegria e diversão em Alvorada

publicidade

O 24º Batalhão de Polícia Militar de Alvorada promoveu a Operação Criança Feliz, na tarde desse sábado, no Distrito Industrial da cidade. A criançada pôde se divertir com brinquedos, jogos e várias atrações espalhadas por espaços lúdicos. “É muito importante mostrar o outro lado da Brigada Militar, que também faz assistência social. Temos uma comunidade vulnerável aqui e poder dar assistência a essas pessoas, com o apoio de outros setores, é uma maneira de aproximar os futuros cidadãos da BM. O que estamos fazendo aqui acontece de forma inédita pela primeira vez”, destacou o comandante do 24º BPM de Alvorada, o tenente-coronel Paulo Eduardo.

A chuva fraca não afastou o público do evento, que contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Alvorada, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude e da Secretaria da Saúde, além de empresários locais. O major Márcio Leandro da Silva afirmou que “essa ação traz o pertencimento do município ao Estado. Não trata-se apenas de doação para quem precisa, mas de praticar a fraternidade.” Havia diversos estandes com serviços sendo oferecidos de forma gratuita para a população.

O Conselho Tutelar e a Patrulha Maria da Penha auxiliavam quem procurava por informações. “Atuamos em conjunto porque muitas vezes há crianças junto de quem pede nossa ajuda”, explicou o conselheiro tutelar André Lutz. Muitos pequenos paravam para tirar fotos abraçados ao “Aranha Tutelar”, personagem inspirado no Homem-Aranha, e incorporado pelo conselheiro Jeferson Jerri. “Para nós é muito gratificante, até para afastar a imagem distorcida de que o Conselho Tutelar só tira a criança dos pais. Queremos desmistificar que o Conselho Tutelar seja punitivo”, refletiu.

“Aproximar a comunidade da Brigada Militar é importante para a criançada. Nós vemos esse evento como algo bom para a sociedade, como a distribuição de alimentos e de brinquedos”, observou o pastor Dorival de Jesus, da Igreja Universal de Alvorada, que deu apoio logístico à iniciativa. O trabalho realizado em conjunto com a BM dentro da comunidade se chama Universal nas Forças Policiais (UFP). Três tendas da Universal distribuíam algodão-doce, pipoca e suco para a garotada. “Esperamos distribuir mais de mil unidades de algodão-doce”, estimava a voluntária Rosalia Marques dos Santos, de 66 anos. Muitas mães levavam os filhos pela mão para pegar o lanche. “Decidi trazer meus três filhos e ainda vamos visitar as outras tendas”, disse Eliane Carvalho, de 26 anos.

O Grupo Expressão de Rua de Alvorada fez apresentação para os presentes. “É emocionante participar desse evento com a comunidade”, resumiu Cassiano Pedroso, 17 anos, um dos participantes. Perto dali iniciava a distribuição de cestas básicas para as famílias e também potes com álcool em gel.

No espaço da Secretaria Municipal da Saúde acontecia o Programa Primeira Infância Melhor, onde as meninas pintavam o rosto e também podiam desenhar em mesas distribuídas pela tenda. “Estamos trazendo um pouco de alegria e esperança para essas pessoas”, avaliou a funcionária municipal Ana Maria Carrillo, 58 anos. Ao lado, a unidade móvel da SMS auxiliava em temas relacionados ao planejamento familiar. Conforme informou o funcionário municipal Carlos Roberto Farias, 35 anos, “nós tiramos dúvidas sobre métodos contraceptivos, vasectomia, uso do DIU (dispositivo intrauterino) e questões referentes ao tema.”

No meio da rua havia cestas de basquete, jogos lúdicos, cama elástica e cercados com diversas bolas. O Sine Móvel oferecia atendimento para os visitantes. Cleuza Regina Moraes Batista, de 53 anos, aguardava na fila. “Vim preencher ficha de emprego para trabalhar como faxineira em hospital ou escola”, revelou. “Tenho dois filhos pequenos para criar e tem pouca faxina para fazer devido à pandemia”, completou ela, que está desempregada há

mais de dois anos. Outros buscavam fazer ou atualizar os documentos. “Quero tirar uma nova carteira de identidade. A minha está muito antiga”, explicou o eletricista Luiz Carlos, de 48 anos. A coordenadora regional da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), Savana Bittencourt, de 34 anos, esclareceu que “o Sine realiza o cadastro das pessoas no sistema de empregos e, se há vagas, já encaminha o interessado para a vaga.” Além disso, orienta sobre como proceder com a carteira de trabalho digital.

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc/RS) oferecia orientações para manter os cuidados com os dentes e distribuía kits com escova e creme dental. Amanda Leandro, da Equipe de Saúde Bucal do Sesc e estudante de odontologia do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), disse que “conversamos com as pessoas sobre a importância de manter a escovação e os cuidados com a gengiva.” Muitas mães buscavam pelas orientações, ao lado dos filhos. “Tive algumas dicas na escola. Acho essa iniciativa importante”, opinou a estudante Evelyn Nery, 13 anos. Uma criança observava atentamente como se escova os dentes em uma maquete da boca humana. Em outro estande, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) disponibilizava material informativo sobre o tema.

Também foram oferecidos cortes de cabelo gratuitos, verificação de pressão e análise de padrões glicêmicos, além da distribuição de cachorro-quente, doces, sorvetes e outros lanches. Centenas de crianças passaram pelo local.