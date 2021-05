Operação da Brigada Militar e a Polícia Civil recolhe farta quantidade de drogas em Taquara

publicidade

A Brigada Militar e a Polícia Civil flagraram três traficantes, sendo dois homens e uma mulher, na manhã desta sexta-feira uma farta quantidade de drogas em Taquara. A operação Ratoeira foi desencadeada no bairro Mundo Novo pelo efetivo do 32º BPM e agentes das DPs de Taquara e Parobé. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma residência.

Houve a apreensão de 12 mil pinos vazios, mais de um quilo em pedras e 362 gramas de crack, 631 gramas em porções e 548 pinos de cocaína e 32 comprimidos de ecstasy, além de 3,5 quilos de maconha.

A ação resultou ainda no recolhimento de uma pistola calibre 380 com 18 munições, um revólver calibre 38 com cinco cartuchos, sete telefones celulares, duas balanças de precisão, uma ceduleira e R$ 1.720,00 em dinheiro proveniente do tráfico de drogas, entre outros materiais.

ALVORADA

Já a Brigada Militar de Alvorada prendeu um homem por tráfico de drogas na rua Cristóvão Colombo, no bairro Maria Regina. Em uma residência, os policiais militares do 24º BPM apreenderam uma sacola com nove tijolos e uma bucha de maconha, pesando aproximadamente cinco quilos, bem como R$ 168,00 em dinheiro.