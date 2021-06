Operação da Brigada Militar e Polícia Civil apreende 164 munições em Veranópolis

publicidade

Uma operação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de farta munição na manhã desta terça-feira em Veranópolis, na Serra. Dois criminosos foram presos no bairro Santa Lúcia. Houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência.

Segundo o 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) da BM, um total de 164 munições de calibres 38, 22 e 380, foram apreendidos junto com uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38.

Nove telefones celulares, uma luneta, uma balança de precisão, 15 gramas de maconha e R$ 1.863,00 em dinheiro também foram recolhidos com os dois indivíduos, de 24 e de 50 anos.

ALVORADA

Em Alvorada, o 24º BPM flagrou um traficante no interior de um apartamento na rua Pai Lelo, no bairro Umbu. Os policiais militares encontraram 114 porções de maconha, 94 pedrinhas de crack, 195 pinos de cocaína, seis telefones celulares, duas balanças de precisão, um revólver calibre 38 e 16 munições, além de uma máscara, três sacos com pinos vazios usados para acondicionar sobretudo cocaína e R$ 526,00 em dinheiro.