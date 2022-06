Operação da Força-Tarefa de Segurança Pública de Roraima acontece no Rio Grande do Sul

publicidade

A operação Odisseu, desencadeada contra o narcotráfico na manhã desta terça-feira pela Força-Tarefa de Segurança Pública de Roraima, foi realizada também no Rio Grande do Sul. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Portão, Santana do Livramento e Tapes e outras três ordens de prisão preventiva executadas em Portão, Tapes e no Presídio Regional de Passo Fundo. Uma pessoa foi detida em flagrante por posse de arma de fogo, com numeração raspada, sendo encontradas duas armas e munições. Mais de R$ 23 mil em dinheiro foram recolhidos também em Tapes.

O alvo foi uma organização criminosa que atua em todo país. Mais de 170 policiais cumpriram 96 ordens judiciais em Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Os agentes executaram 41 mandados de prisão preventiva, 29 de busca e apreensão e 26 de sequestro de bens, nesses sete estados. Seis ordens judiciais foram cumpridas no sistema prisional.

A investigação começou em 2019, quando as apreensões de skunk se intensificaram em Roraima. Levantamentos apontaram para um único fornecedor, o qual figuraria como principal suspeito da distribuição das drogas.

Com o aprofundamento do trabalho investigativo, os policiais descobriram que o suspeito também traficava cocaína e seria o chefe de uma organização criminosa responsável pelo transporte de grandes quantidades de drogas oriundos de municípios localizados na fronteira, como Pacaraima, em Roraima, e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, com destino às regiões Sul e Sudeste.

A organização criminosa contaria com estrutura logística de envergadura, caracterizada pelo uso de veículos de passeio e carretas dotadas de compartimentos ocultos para o acondicionamento da droga, permitindo o transporte de quantidades que variavam de 25 quilos até meia tonelada de drogas.

No período da investigação, 10 integrantes do grupo criminoso foram presos e quase 900 quilos de drogas, entre skunk, cocaína e maconha, foram apreendidas.

Os crimes imputados aos investigados são os de participação em organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As penas desses crimes, somadas, podem ultrapassar os 40 anos de prisão.

A Força-Tarefa de Segurança Pública de Roraima é integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Penal e pela Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria da Segurança Pública.