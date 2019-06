Operação da Polícia Civil apreende 216 quilos de maconha em Novo Hamburgo

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu 216 quilos de maconha durante a operação Reduto deflagrada a partir de sábado e que estendeu-se até a madrugada deste domingo em Novo Hamburgo. A ação, sob comando do delegado Thiago Bennemann, ocorreu no bairro Canudos.

Tratam-se de 244 tijolos da droga pesando 206 quilos e de 21 sacos de maconha in natura, recém colhida e embalada à vácuo, com alto teor do princípio ativo THC, totalizando nove quilos. A suspeita é de que o entorpecente abasteceria a rede de pontos de venda de drogas mantidos pela facção Os Manos na região do Vale do Rio dos Sinos.

Três traficantes, sendo dois homens e uma mulher, foram presos. Houve ainda o recolhimento de uma pistola calibre 380, um simulacro de fuzil, munição, balança digital, material de embalagem, celulares e cerca de R$ 7 mil em dinheiro.

Um Volkswagen Golf, um Hyundai HB20 e um Volkswagen Polo, além de uma moto Honda 300, também foram encontrados em uma residência que servia como depósito da organização criminosa. Um quarto indivíduo conseguiu fugir ao perceber a chegada dos policiais civis, mas ele já foi identificado.

Metas do Denarc

Na manhã deste domingo, o delegado Thiago Bennemann lembrou que uma das metas do Denarc é a apreensão de grandes quantidades de drogas em circulação. “O objetivo é retirá-las das ruas e descapitalizar as facções”, ressaltou, referindo-se ao prejuízo financeiro decorrente da ação policial.

Segundo ele, o flagrante foi possível após mais de 15 horas de vigilância por parte dos agentes. “A informação que veio é que o local realmente era um reduto...tinha até piscina na casa que era grande”, observou.