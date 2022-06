Operação da Polícia Civil e Brigada Militar localiza dez quilos de maconha em Passo Fundo

publicidade

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar resultou na apreensão de cerca de dez quilos de maconha, que renderia R$ 50 mil ao narcotráfico, em Passo Fundo. A ação da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3ºBPChq) ocorreu na noite dessa quarta-feira no bairro Parque do Sol. Um traficante foi preso.

Houve uma troca de informações entre as duas instituições antes da realização da ação em uma residência na rua Antônio Formigheri Langaro. No local, os policiais civis e militares encontraram a droga, dividida em 15 tijolos, dentro de um saco no porta-malas de um Fiat Palio.

O criminoso foi então detido em flagrante. O entorpecente havia sido entregue na casa e ficaria até a madrugada desta quinta-feira. O trabalho investigativo terá continuidade.