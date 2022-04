Operação integrada em ferros-velhos visa coibir furto e receptação em Porto Alegre

publicidade

A operação Pulso Forte, uma ofensiva de fiscalização em ferros-velhos, buscando fechar estabelecimentos irregulares e coibir a receptação de fios, principalmente de cobre, furtados, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira. A ação integrada, realizada pela Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), contou com um efetivo de quase cem agentes de diferentes forças policiais e de secretarias, em mais de 60 viaturas. Iniciada na Vila dos Papeleiros, na rua Voluntários da Pátria, a operação realizou abordagens em dezenas de pontos ao longo de toda via e arredores, até as proximidades da Arena do Grêmio.

“Buscamos frear o avanço de furtos e roubos de cabos e fios da rede elétrica e semáforos da Capital. Nossa operação tem o objetivo de fechar estabelecimentos irregulares e identificar os pontos de receptação. Porto Alegre tem sido alvo constante de ladrões de fios e tampas de bueiro”, explicou o secretário municipal de Segurança Pública, Mário Ikeda. Ele reforça que o município tem investido na revitalização de espaços públicos e esse tipo de crime causa prejuízos aos cofres públicos.

Ikeda elenca ainda problemas enfrentados pelo cidadão, provocados por furto e roubo de fios. “Parece um crime de menor potencial, mas causa faltas de energia elétrica, de telefone e de internet, ou danos em veículos e acidentes em locais onde foram furtadas tampas de bueiro. Para quem vê a cidade como um todo, sabe que causa impacto”, afirma. “O pequeno crime leva ao grande delito. A democracia é o império da lei e não deixaremos que desalmados tomem conta da cidade. Não vamos perder a mão, sempre agindo dentro da lei. Vamos fiscalizar, interditar e agir duramente para combatermos a criminalidade”, afirmou o prefeito Sebastião Melo, ao iniciar a ofensiva.

O secretário diz que o objetivo não é tirar o trabalho de quem atua na área de ferros-velhos ou reciclagens, mas valorizar os que o fazem dentro da lei. “Queremos fortalecer os estabelecimentos que funcionam de maneira regular. É extremamente importante termos reciclagens dentro da legalidade para construir uma cidade sustentável”, pontua. Ele pede que o cidadão ajude as autoridades, denunciando atitudes suspeitas pelo 153 (Guarda Municipal) ou pelo 190 (Brigada Militar).

Foram vistoriados 21 estabelecimentos, com três interdições e mais 13 notificações. As ocorrências envolviam falta de PPCI, alvará de funcionamento, licenciamento ambiental e até construção irregular. Em um ferro-velho, foram recolhidas máquinas para cortar e desencapar fios. Ao longo deste ano, a Guarda Municipal já prendeu 13 pessoas por crimes relacionados ao furto e roubo de cabo, fios ou semáforos.

Participam da ação, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) e guarnições da Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), policiais militares do 9º e 11o Batalhão de Polícia Militar (BPM), Batalhão Ambiental da BM, polícias civis da 4° e 17° Delegacia de Polícia e Corpo de Bombeiros. Imagens de drone ainda auxiliaram no mapeamento da área. Os locais autuados serão alvos de inspeção diária da Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF).

Veja Também

Projeto de monitoramento

Visando identificar pessoas envolvidas com roubo, furto e receptação tramita na Câmara de Vereadores da Capital um projeto de lei prevendo a obrigatoriedade de implantação de câmeras em atividades como desmanche de veículos, fundições, reciclagens e ferros-velhos. Ainda na fase de análise pelas comissões, a proposta de monitoramento eletrônico é do vereador José Freitas (Republicanos). Semelhante a projetos de cidades como Rio de Janeiro-RJ, Niterói-RJ, São Gonçalo-RJ e Balneário Camboriú-SC, o objetivo é criar um mecanismo de intimidação.

Conforme a justificativa do projeto, os equipamentos instalados nos acessos dos estabelecimentos comerciais facilitaria a identificação dos possíveis contraventores e, com isso, a proliferação do crime diminuiria. O mesmo proponente é coautor de outro projeto, junto com a vereadora Comandante Nádia PP, reforçando a fiscalização neste tipo de local.