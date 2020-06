Operação Tamoio II apreende mais de uma tonelada de drogas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro no RS

publicidade

A operação Tamoio II da Polícia Rodoviária Federal, que visa combater a criminalidade nas estradas, já apreendeu mais de uma tonelada de drogas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro sem procedência em seis dias no Rio Grande do Sul. O balanço foi divulgado na manhã desta segunda-feira.

No período, o efetivo da PRF recolheu mais de 924 quilos de maconha, 166 quilos de cocaína e quase meia tonelada de agrotóxicos contrabandeados, além de serem recuperados oito veículos roubados e presos 113 criminosos envolvidos nos mais diversos crimes. Houve ainda a apreensão de 50 mil dólares norte-americanos e mais de R$ 796 mil sem comprovação de origem.



Com cerca de 200 agentes mobilizados, a operação Tamoio II registrou mais de 2,4 mil veículos abordados e 3,6 mil pessoas identificadas. A PRF lavrou mais de 1,4 mil autos de infração de trânsito, sendo 212 por ultrapassagens proibidas que são responsáveis pelas colisões frontais, uma das principais causas de mortes nas rodovias. Conforme os policiais rodoviários federais, um total de 21 condutores foi flagrado por embriaguez ao volante, outra causa frequente de violência no trânsito, nos seis dias avaliados.