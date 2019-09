Operação tenta localizar cemitério clandestino em Guaíba

publicidade

A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira a operação Libertá com o objetivo de combater o tráfico de drogas e roubos, além de tentar localizar um suposto cemitério clandestino, na cidade de Guaíba. Os agentes, sob comando delegada Karoline Plocharski Calegari, cumprem oito mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de prisão preventiva no bairro Vila Nova. Houve duas detenções até o momento. Os criminosos envolvidos seria integrantes de uma facção.

A ação tem apoio do 31º BPM. O efetivo do 8º Batalhão de Bombeiros Militar e Companhia Especial de Busca e Salvamento, de Porto Alegre, com cão farejador, também participam da varredura nos matagais do Complexo Esportivo Coelhão.

Um helicóptero da Divisão de Apoio Aéreo da Polícia Civil sobrevoa a área. O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, considerou “fundamental atuar contra o crime organizado, inclusive homicídios e o narcotráfico, em uma mesma ação, aumentando a efetividade”. Segundo ele, a operação Libertá inclui “ações cirúrgicas na busca de desarticular parte da facção que atua no município de Guaíba”.